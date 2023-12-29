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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
GÜNDEM 29.12.2023, 17:49
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik ekipleri teknik-fiziki takip sonucunda şüpheli O.A isimli şahısta toplamda, 52,94 gram Metamfetamin Maddesi, 11,15 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçiridi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü desteği ile gerçekleştiren operasyon neticesinde O.A isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.
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