Adıyaman’da tefeci operasyonu

Adıyaman’da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Adıyaman’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.S., M.G. ve S.C. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarında 2 adet av tüfeği, 33 adet mermi, 5 adet şarjör ve çeşitli bilgiler bulunan 5 adet not kağıdı ele geçirildi.

Emniyet ekipleri tarafından materyeller muhafaza altına alınarak 3 şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.