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Adıyaman’da silahlı saldırıya karışan 3 kişi tutuklandı
GÜNDEM 03.10.2022, 03:22
Adıyaman’da bankanın güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı sonucu gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman merkezde bir bankanın güvenlik görevlisi A.D.’ye husumetli oldukları iddia edilen şahıslar silahlı saldırı düzenlemiş ve banka görevlisi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.
Olayla ilgili dün akşam saatlerinde Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.K., Y.S., Ö.M., isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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