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Adıyaman’da özel harekat destekli operasyon

GÜNDEM 01.10.2022, 09:45
Adıyaman’da özel harekat destekli operasyon

Adıyaman'da özel harekatçılar affetmedi.Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)
Adıyaman'ın merkez Altınşehir mahallesi ve şehrin birçok noktasında eş zamanlı çok sayıda polis ekiplerinin katıldığı özel harekat destekli operasyon düzenledi.

Operasyon an itibari ile devam ederken 3 kişi gözaltına alındı.

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