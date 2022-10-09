Adıyaman’da otomobil motosikletle çarpıştı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Müftülük Caddesi Körler Camii önünde ara yoldan ana yola çıkan 02 ABK 101 plakalı otomobilin motosikletle çarpışması sonucu yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü M.G.A. yaralanırken, sürüklenen motor devrilerek kaldırım kenarında durdu. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.