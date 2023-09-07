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Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı
GÜNDEM 07.09.2023, 14:58
Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde yaşandı.
İddiaya göre; Yiğit C., kontrolündeki motosiklet, otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Yiğit C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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