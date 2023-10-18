Adıyaman’da NARKOGÜÇ operasyonu

Adıyaman'da Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği iş birliği ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği NARKOGÜÇ operasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından 3 şahıs gözaltına alındı.Mehmet TOPRAK / ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgilere göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından “Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslardan; (141) adet Sentetik Ecza hapı, (1) adet kullanım aparatı ele geçirildi.

Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.