Adıyaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Sinan K. idaresindeki plakasız motosiklet ile Turabi Y.’nin kullandığı minibüs, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Kevser K., yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

Alınan bilgiye göre , Kevser K.’nin Sağlık durumunun iyi olduğu ancak Motosiklet sürücüsü Sinan K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.