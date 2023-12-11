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Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü
GÜNDEM 11.12.2023, 09:06
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakali otomobil, Kahta Siverek karayolunun Kahta Çayı civarinda Mahmut Orman’ın kullandığı 34 BAV 262 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Hasan Kömür, eşi Fadile Kömür ve diĞer araçta bulunan Gülizar Orman olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mahmut, Cemal ve Rukiye Orman ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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