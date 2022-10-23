Adıyaman’da feci kaza: 11 yaralı, 1 ölü

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek Köyü yakınlarında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman Gölbaşı karayolunda K.E. idaresindeki 34 LS 3079 plakalı otomobil, Ş.B. yönetimindeki 02 EE 224 plakalı otomobil ve H.T. yönetimindeki 27 ASJ 19 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine ilk yardım ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada H.T. (42), Ş.N.T. (9), M.K. (36), N.B. (55), Ş.B. (70), R.E. (48), A.K. (50) olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Adıyaman’daki hastanelere sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı feci kazada S.T. hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.