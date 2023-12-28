Adıyaman’da çocuğu öldüren cani adliyeye sevk edildi

Adıyaman’da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak vahşice öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde bulunan Sebze Hali içerisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen i. M. A. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud'u yere yatırmış ve Hamud'u elindeki bacakla defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Emniyetteki ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.