Adıyaman’da cezaevi firarisi yakalandı

Adıyaman'da narkotik ekipleri firariyi kıskıvrak yakaladı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak suçundan cezaevinde yatan M.S. adlı şahsın cezaevinden firar ettiği bilgisini alan Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde yapılan operasyonda hakkında 11 yıl kesilmiş cezası olan M.S., kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.