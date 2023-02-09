Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevden alınacak mı?

Adıyaman’da depremzedeler, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a dertlerini anlatmaya çalışmış, Vali Çuhadar, gülerek karşılık vermişti. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın görevden alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu.

ADIYAMAN (İGFA) – Önceki gün Adıyaman’da depremzedeler, Adıyaman Valiliği’ne giderek çalışmaların ve yardımların yetersiz olduğunu belirterek tepki göstermişti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın, “Adıyaman sahipsiz”, “Yardımlar nerede” diye slogan atan depremzedelere gülerek karşılık vermiş, Çuhadar’nın gülmesine öfkelenen bazı yurttaşlar da “Neye gülüyorsun sen” sözleriyle tepki göstermişti.

Olay sonrası Valilikten çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Vali Mahmut Çuhadar vatandaşın tepkisi ile karşılaşmıştı.

Vali Çuhadar’ın o anları sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler de tepkiye neden olmuştu.

ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT ÇUHADAR KİMDİR?

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Samsun'un Bafra ilçesinde 1967 yılında doğdu.

Mahmut Çuhadar, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bafra ilçesinde tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun olan Çuhadar, 1989-1990 yılları arasında kısa dönem askerlik görevi yerine getirdi.

Mahmut Çuhadar, evli ve 2 çocuk babasıdır.1990 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak Mülki İdare mesleğine başlayan Çuhadar, 2020 yılında Adıyaman Valisi olarak atandı. Mahmut Çuhadar 3 yıldır Adıyaman Valisi olarak görev yapıyor.