Adıyaman Tut'taki televizyon hırsızlığını JASAT aydınlattı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir işletmeden televizyon hırsızlığını JASAT ekipleriyle birlikte aydınlatan Jandarma ekipleri, olayla ilgili iki şüpheliyi yakalarken, çalınan televizyonlarda işletme sahibine teslim edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Tut ilçesindeki bir dinlenme tesisinden 21 Ağustos günü televizyon çalındığı ihbarı üzerine Jandrma ekipleri harekete geçti.

İş yerinden hırsızlık olayını aydınlatmaya yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri, Tut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan titiz çalışmalar yürüten ekipler, çalınan televizyonların D.B. isimli şahsa satıldığı ve bu şahsın evinde olabileceği yönünde bilgiler edindi.

İstihbarat doğrultusunda adli mercilerden alınan arama kararına istinaden D.B. isimli şahsın evinde suça konu 2 adet televizyon ele geçirildi.

Televizyonları satan şüphelilerin de tespit edildiği olayda şiüphelilerden T.D. adlı şahıs yakalanırken, çalıntı televizyonların satıldığı D.B. isimli şüpheli ile birlikte adli makamlara sevk edildi.

Jandarma, hırsızlık olayına karışan diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken, ele geçirilen 2 adet televizyon işletme sahibine teslim edildi.