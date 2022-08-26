Adıyaman Tut'ta evden hırsızlık olayını JASAT aydınlattı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, bir evden hırsızlık olayını JASAT'ın titiz çalışmasıyla aydınlatırken, olayla ilgili yakalanan 8 kişiden 3'ü adli makamlarca tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Tut ilçesi Kaşlıca Köyü'nde meydana gelen hırsızlık olayını Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifler JASAT'ın titiz takibiyle aydınlatıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Tut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde; olayı gerçekleştiren 5’i kadın 3’ü erkek toplam 8 kişi yakalandı.

Yapılan arama sonucu bulunan altınlar sahibine teslim edilirken, olayda yakalanan 8 şüpheliden 3’ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile, diğer 3 şüpheli şahıs ise ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı.