Adıyaman şoföre çarpıp kaçan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde arızalanan tırı tamir etmek isteyen sürücüye çarpıp kaçan ve ölümüne neden olan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da alınan bilgiye göre iki gün önce Malatya-Gölbaşı yolunun A.H yönetimindeki tır arıza yapınca sürücü aracını tamir etmek istedi. Tırı tamir etmeye çalışan A.H'ye bir başka araç çarpmış ve sürücü olay yerinden kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden A.H'ye çarpan şahsın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Faili meçhul trafik kazasıyla ilgili üç gün süren araştırmada Jandarma Dedektifleri JASAT ile Olay Yeri İnceleme Timleri ve İstihbarat unsularınca yapılan incelemede Z.D adlı şahsın aracıyla A.H'ye çarparak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanan Z.D., adli işlemler için sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.