Adıyaman Samsat'ta sulama kanalında gelen ölüm!

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Samsat ilçesinin Uzuntepe köyü yakınlarında yaşandı.

Sulama kanalına girerek serinlemek isteyen 13 yaşındaki Halit K. boğulma tehlikesini gören köylüler Keskini sudan kurtararak çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halit K, önce Samsat Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Halit K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.