Adıyaman Milletvekili Aydın, Bakan Özer’le gece buluştu
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, il genelinde devam eden projelerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le bir araya geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Milil Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le bir araya gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Bakanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da eğitim alanında devam eden yatırım ve projeler ile ilgili 2023 programına alınması gereken hizmetlere yönelik yatırımlar başta olmak üzere projelerin değerlendirmesini yaptı.
Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Aydın, "Gecenin ilerleyen saatlerinde de olsa Milli Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer'le bir araya gelerek ilimizde devam eden yatırımlar ve projeler üzerine çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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