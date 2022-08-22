Adıyaman Kahta’da drone destekli uygulama!

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Yunus Timleri, Mahalle Bekçileri ve Özel Hareket Destekli denetimleri bu kez Kahta ilçesinde sürdürdü. Drone destekli denetimde 720 şahıs kontrol edildi.ADIYAMAN (İGFA)- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla Huzur Operasyonu gerçekleştirildi. 26 ekip vd 175 personelin hazır bulunduğu uygulamada, narkotik köpek KENDAL da yer aldı.

Kahta ilçesinde Adıyaman İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Yunus Timleri, Mahalle Bekçiler, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Destekli dev uygulamada İlçe Merkezi ile giriş ve çıkışlarında denetimler yoğunlaştırıldı.

Ekipler şüpheli gördükleri vatandaşların GBT’sini sorgulayarak üst araması yaptı. Uygulamalarda; 720 şahıs, 12 umama açık yerler kontrol edildi.

Uygulamada D.Ç., isimli şahıstan 1.25 gram metamfetamin maddesi, M.E., isimli şahıstan 0.34 Gram metamfetamin maddesi, Z.M., isimli şahısta 3 parça halinde 6.6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Vatandaşlar denetimlerden ötürü İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve ekibine teşekkür etti.

Yetkililer denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.