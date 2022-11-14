Adıyaman Kahta'da otel odasında uyuşturucu ticaretine gözaltı!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir şahsın otel odasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda çok sayıda suça ilişkin malzemelere el kondu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kahta ilçesinin Karadut Köyü'ndeki bir otel uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kahta Cumhuriyet Başavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında otel 23 yaşındaki M.K adlı şahsın oteldeki odası ve müştemilatında yapılan aramalarda çok sayıda suça ilişkin malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada; iki paket halinde 938 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin maddesi, 45 adet satışı reçeteye tabi antidepresan hap, 20 kök kenevir bitkisi, 45 gram kenevir tohumu, 1 adet SİG SAUER marka tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 3 adet 7,65 mm çapında dolu fişek, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet elektronik terazi, 2 adet cep telefonu ile 8 bin 465 lira para el konuldu.

Olayla ilgili tahkikat ve adli süreç devam ediyor.