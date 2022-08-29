Adıyaman Kahta'da çok sayıda uyuşturuc maddeye el konuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde izinsiz kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine hareket geçen Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheli şahsın evinde çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Fatih Mahallesi'nde Ş.B. adlı şahsın evine operasyon düzenledi.

Şüpheli şahsın evinde izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı ve titiz çalışma yapıldı.

Şüpheli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 58 kök kenevir bitkisi, 525 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, 35 gram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 137 gram kenevir tohumu,

2 adet Lyrıca sentetik hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 9 adet eski dönemlere ait sikke, 3 adet eski dönemine ait testi, 2 adet eski dönemlere ait hançer, 1 adet 7.65 Blow marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.