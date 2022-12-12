Adıyaman Jandarması'ndan 'Yaman-03' denetimi

Adıyaman'da jandarma tarafından gerçekleştirilen Yaman-03 uygulamasında 208'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda bin 519 şahsın kontrolü yapıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 28 noktada, 41 ekip ve 138 personelin katılımı ile gerçekleştirilen "Düzensiz Göçle Mücadeleye" yönelik (Yaman-03) uygulaması yapıldı.

Uygulamada 208'i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam bin 519 şahsın kimlik kontrolü yapılarak, 6 yabancı şahısa idari işlem uygulandı.

21 metruk bina, 18 umuma açık yer kontrol edilirken, bin 165 gram kubar esrar ele geçirildi.