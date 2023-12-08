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Adıyaman Jandarması'ndan huzur ve güvenliğe aralıksız devam
GÜNDEM 08.12.2023, 14:11
Adıyaman'da gelen ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, araç ve ev aramalarında piyade tüfeği ile çeşitli çaplarda fişek bulunan iki şüpheliyi gözaltına aldı.Mehmet TOPRAK / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler gelen istihbaratı değerlendirdi.
C.K. ve R.K. adlı şüpheli şahısların aracında ve ikametinde yapılan aramada; 1 adet piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 39 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.
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