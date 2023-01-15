Adıyaman Jandarması 'huzur'da 11 şahsı yakaladı

Adıyaman'da Jandarma tarafından düzenlenen huzur uygulamasında bin 762 şahıs sorgulanıren, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri huzur uygulaması yapıldı.

Adıyaman'da yapılan uygulamada bin 761 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı. 9 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 112 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamada, 2 adet av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, daha huzurlu bir Adıyaman için denetimlerini sürdüreceğini bildirdi.