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Adıyaman Jandarması, hapis kararı bulunan terör örgütü mensubunu yakaladı
GÜNDEM 06.12.2023, 12:44
Adıyaman'da hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi jandarmanın titiz takibiyle yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan B.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
Yapılan sorgusunda şahsın “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği(PKK/KCK)” suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini kaydetti.
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