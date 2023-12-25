Adıyaman Jandarması hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan İ.K. adlı şahsın 25 Aralık 2023 tarihinde yapılan sorgusunda “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edişldi.