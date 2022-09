Adıyaman İGC'den şehrin eğitimine yakın mercek

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman İGC TV’de moderatörlüğünü gazeteci yazar Yusuf Dündar’ın yaptığı “Adıyaman İGC Soruyor” programında gazeteci Erkan Duymaz ve Mustafa Çeliker’in sorularını yanıtladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da 163 bin öğrenci ve 11 bin öğretmen ilk zille beraber derse girildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Adıyaman İGC TV'de "Adıyaman İGC Soruyor" programına konuk olan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, il genelindeki eğitime yönelik açıklamalarda bulundu.

"Sayın Bakanımız Prof.Dr. Mahmut Özerin İlimizi ziyaretinde tek kalemde 60 tane okul verdi ve bu 200 derslik yapıyor" diyen Müdür Aşcı, "Adıyaman’ın en az 20 yıllık okul problemi çözen bir yatırımdır. Nüfus hareketliliği bir böyle giderse bu ilin ikili eğitim öğretim problemini de ortadan kaldıracak olan bir yatırımdır. Biz bu okullara yapıp bitirdiğimizde bu ilde ikili eğitim diye bir şey kalmayacak ve aynı zamanda bu okulları bitirdiğimizde öğrenci sayımız 20'nin altına düşecek, yani devlet okulları neredeyse öğrenci seviyesi olarak özel okul statüsüne gelecek. Bu yatırımdan dolayı Sayın Bakanımız Prof.Dr. Mahmut Özer’e, Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet Aydın beye çok teşekkür ediyorum. Hepimizin ortak paydası eğitimdir" dedi.

10’A YAKIN OKULUMUZUN YIKIMINA BAŞLIYORUZ

Bakanlık tarafından depreme dayanıksız 10’a yakın okullarımızın yıkım ve ihale süreçlerini başlattıklarını duyuran Müdür Aşcı, bu okullardaki öğrenciler ve öğretmenlerimin başka okullara kaydırarak hiçbir sıkıntı ve problem yaşamadan eğitimlerini sürdüreceğini söyledi.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE TÜRKİYE İKİNCİSİYİZ

Müdür Aşcı, Mesleki Liselerde okuyan öğrencilerimiz işletmelere çırak olarak gönderdiklerini de ifade etti. "Öğrencilerimiz haftanın 4 günü işletmede eğitim görecek 1 günde okul da eğitim görecek ve bu öğrencilerimize asgari ücretin 4 de biri oranında da maaş vereceğiz" diyen Müdür Aşcı, "Yani bu proje ile sanayide hizmet veren ara elaman açığını kapatacağız. Bu şekilde öğrencilerimiz hem lise diplomasını alacaklar hem de usta olarak çalışma hayatına atılacaklar. Şu an 11 bin öğrencimiz bu sistemden faydalanıyor" diye konuştu.

Projeler arasında olan Tarım Lisesi Projesi'ni başlattıklarını da belirten Müdür Aşcı, ilk ettapta da sınavla 30 öğrencinin bu liseye başladığını, okurken aynı zamanda 5 bin dönüm arazi üzerinde tarım işlerinde de uğraşacağını kaydetti. "Bu öğrencilerimiz buğday ekecek, seracılık yapacak, burada ürettikleri ürünlerle Perre uygulama otelimizde açtığımız fırınlarda ektikleri buğdayları ekmeğe dönüştürerek tüm resmi kurumların ekmeklerini Tarım Lisesi olarak biz vereceğiz" diyen Aşcı, "Ürettikleri sebzelerle yemekler yapıp kurumlarımızın yemek ihtiyacını karşılayacağız. İnşallah Bu Proje ile öğrencilerimiz bilinçli bir tarım sitemini öğrenecekler" dedi.

BAKANLIĞIMIZIN DAĞITTIĞI KİTAPLAR YETERLİDİR

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, programda soruları da içtenlikle yanıtladı.

Bakanlığın ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıttığı gibi bu yıl da yardımcı kaynak kitapları ücretsiz dağıtmaya başladığını vurgulayan Müdür Aşcı, "Bununla birlikte velilerimizin ekstra kaynak kitap almalarına gerek kalmıyor. Eğer her hangi bir öğretmen velilerimizse yardımcı kaynak aldırmayı diretirse Milli Eğitim Müdürü olarak kapımız her zaman açık tüm velilerimiz sorunları için hiç düşünmeden yanıma gelebilirler. Devletimizin kitapları gayet yeterlidir her hangi bir kaynağa ihtiyacı yoktur" diye konuştu.

Okullarda 'kayıt parası' konusunda gereken önlemlerin alındığını ifade eden Müdür Aşcı, "Herhangi bir okulumuz buna tevessül ederse gerekeni yaparım. Yeter ki velilerimiz bu tür konularda bizleri bilgilendirsinler. Anında müfettiş görevlendirerek gereken ne ise onu yaparız" dedi.