Adıyaman HDP Çelikhan İlçe Başkanı gözaltına alındı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü KCK yapılanmasına yönelik il genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun gözaltına alındı.

Şahsın adresinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konulurken, Uzun’un 2019 yıllında Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığı'na da aday olduğu öğrenildi.

Uzun'un Jandarma'daki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.