Adıyaman Gölbaşı'nda uyuşturucuya geçit yok!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki farklı tarihte uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde olaylarından 8 şüpheli gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 21 Ekim 2022 ve 30 Ekim 2022 tarihleri arasında uyuşturucu maddeden ötürü toplam 8 adet şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 gr Jamaika uyuşturucu madde, 7 gr. metamfetamin, 2 gr. kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği öğrenildi.