Adıyaman Gölbaşı'nda ceviz hırsızları tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen ceviz hırsızlığı olayının faileri Emniyet Müdürlüğü'nün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nce yürütülen titiz operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince, bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler A.K., Ö.S., S.İ., O.G. ve M.M.B. isimli şahısları yakaladı. Yapılan aramada hırsızlık malzemesi 100 kilogram ceviz, 1 adet dijital terazi, 1 adet Hızar Motoru ve 2 adet keklik ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.