Adıyaman Gölbaşı'nda bir şüphelinin çok sayıda suç aletine el konuldu

Adıyaman'da Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce düzenlenen operasyonda şüpheli bir kişinin aracı, işyeri ve ikametinde çıkan çok sayıdaki suç aletine el konuldu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği alınan bir ihbarı değerendirdi.

Ekiplerin Gölbaşı Suç Önleme Büro Amirliği ile gerçekleştirdiği ortak çalışmasında H.B isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada; 3 adet kurusıkıdan çevirme tabanca ve bu tabancalarda bulunan şarjör içerisinde toplam 4 adet 7.65 fişek, 2 Adet kurusıkı tabanca, 1 Adet Komando bıçağı, 3 ayrı kutu içerisinde toplam 64 Adet 7.65 mm fişek ve poşet içerisinde 10 adet 9 mm kurusıkı Tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 1 Adet Kuru sıkı Toplu Tabanca, 2 Adet Kuru sıkı Tabanca ve Şarjörleri ile ikamette yapılan aramada ise, 1 Adet sürgü ve namlusu bulunmayan Tabanca Gövdesi, 1 Adet Tek kırma Av Tüfeği, 14 Adet 7×65 ve 14 adet 9 mm Tabanca Fişeği, 1 Adet Komando Bıçağı ele geçirildiği bildirildi.

Şüpheli şahıs talimat gereği gözaltına alındı.

Söz konusu şüphelinin ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.