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Adıyaman Gerger'de kenevir yetiştiriciliğine 1 tutuklama

GÜNDEM 29.09.2022, 09:48
Adıyaman Gerger'de kenevir yetiştiriciliğine 1 tutuklama

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ev ve bahçelerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen ve gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde S.B. ve H.B. isimli şahısların ev ve bahçesinde kenevir ekildiği bilgisi alınması üzerine harekete geçildi.

Şahıslara ait ev ve bahçede yapılan aramalarda 45 kök kenevir bitkisi, 11.130 gr. Kubar Esrar, 1 adet hassas terazi,  1 adet Av Tüfeği, 1 adet tabanca,  1 adet şarjör,  14 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile müşterek imha edilirken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklanırken, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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