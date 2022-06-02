Adıyaman Emniyeti zehir tacirlerine geçit vermiyor

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, Mayıs ayının son haftasında gerçekleştirdiği 31 farklı operasyonda 39 şüpheli hakkında yasal işlem başlatırken, 7 zanlının adli makamlarca tutuklandığını açıkladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 21-31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.

İl merkezi ve ilçelerde narkotik ekipleri gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekipler, Mayıs ayının son haftasında gerçekleşen 31 farklı uyuşturucu operasyonunda 39 şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Adli makamlara sevk edilen 7 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan toplamda 354 Gr Metamfetamin, 17 Gr Esrar, 3.3 Gr Sentetik Kannabinoid , 8 Adet Sentetik Ecza Hap ile 3 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Adıyaman'da bu tür şok faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.