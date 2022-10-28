Adıyaman Emniyeti uyuşturucu ile mücadelede hız kesmiyor
Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadaleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışmalarda şüpheliler 9 kilogramlık esrar maddesiyle birlikte yakaladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl genelinde uyuşturucu tacirlerine, kullanıcılarına yönelik başarılı çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda H.H.Ç, adlı şahsın ikametine ve eklentilerine yapılan aramalarda, 5 parça halinde 8 kilo 9500 gram esrar maddesi ve 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, olayla ilgili şüpheli şahıs firari olduğu ve titiz çalışmalar sonunda teslm olan şahsın 20 gram esrar maddesi ile birlikte gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.
|Takımlar
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|P
|1. Fenerbahçe
|10
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|22
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|11
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|12
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|10
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|10
|8
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|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
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|9
|18
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|10
|18
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|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
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|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
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|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
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|7
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|11
|4