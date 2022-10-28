Adıyaman Emniyeti uyuşturucu ile mücadelede hız kesmiyor

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadaleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışmalarda şüpheliler 9 kilogramlık esrar maddesiyle birlikte yakaladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl genelinde uyuşturucu tacirlerine, kullanıcılarına yönelik başarılı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda H.H.Ç, adlı şahsın ikametine ve eklentilerine yapılan aramalarda, 5 parça halinde 8 kilo 9500 gram esrar maddesi ve 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, olayla ilgili şüpheli şahıs firari olduğu ve titiz çalışmalar sonunda teslm olan şahsın 20 gram esrar maddesi ile birlikte gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.