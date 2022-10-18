Adıyaman Emniyeti'nden şafak operasyonu: 7 gözaltı
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Şube ekipleri Özel Harekat, İstihbarat ve Terörle Mücadele polislerinin desteği ile uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre; Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadelede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ikametlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, M.D., D.D., E.Ç., M.D., E.Ö.E., E.T. ve M.R.B. adlı şahıslar gözaltına alındı.
Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 14 adet saksılara ekili vaziyette hint keneviri, 53 adet sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı silah, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 gram sentetik kannabinioid, 7.38 gram esrar, 23.06 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınma üzerek Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Operasyon ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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