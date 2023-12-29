Adıyaman Emniyeti'nden okul çevresinde sıkı denetim

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde denetim yapıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Güvenlik, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Resmi Ekipler Büro Amirliğine bağlı ekipleri eş zamanlı olarak 9 okulda uygulama gerçekleştirdi.

Okul önlerinde yapılan denetimlerde ekipler şüpheli bulunan araçlarda arama yaparken, sürücülerin GBT kontrolü de yapıldı.

“Okullar ve Çevresinin daha güvenli hale getirilmesi” kapsamındaki uygulamada toplamda 139 şahıs 31 araç sorgulandı. 2 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 1 motosiklet sürücüsüne dur ihtarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlar, denetimden memnuniyeti dile getirirken, emniyet yetkililerine teşekkür ettiler.