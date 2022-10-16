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Adıyaman Emniyeti 'huzur' için her yerde
GÜNDEM 16.10.2022, 17:48
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulamaları aralıksız sürdürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da, halkın güven ve huzuru için denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdiği sıkı denetimler çerçevesinde başta Kale çevresi olmakla beraber şehrin her yerinde durdurdukları kişilerin üst araması ve kimlik kontrollerini yaparken aynı zamanda araçlarında ise didik didik aradı.
Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de yer aldığı denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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