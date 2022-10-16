Son Dakika

Adıyaman Emniyeti 'huzur' için her yerde

GÜNDEM 16.10.2022, 17:48
Adıyaman Emniyeti 'huzur' için her yerde

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulamaları aralıksız sürdürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da, halkın güven ve huzuru için denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdiği sıkı denetimler çerçevesinde başta Kale çevresi olmakla beraber şehrin her yerinde durdurdukları kişilerin üst araması ve kimlik kontrollerini yaparken aynı zamanda araçlarında ise didik didik aradı.

Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de yer aldığı denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2022
İmsak 05:45
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 10 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 8 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Sakaryaspor 8 12
9. Bandırmaspor 8 12
10. Manisa FK 8 12
11. Tuzlaspor 9 10
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 8 9
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. Liverpool 8 10
12. Crystal Palace 9 10
13. West Ham United 10 10
14. Everton 10 10
15. Southampton 10 10
16. Leeds United 8 9
17. Aston Villa 10 9
18. Wolves 10 9
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Sociedad 9 19
5. Real Betis 8 16
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3