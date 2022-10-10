Adıyaman Emniyeti aranan şahısları uygulamalarda yakaladı

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen huzur uygulamalarında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü de gün boyu süren denetimlerde aranan 9 şahsı yakaladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, huzur uygulamasında aranan 9 şahıstan 2'sinin uyuşturucu madde kullanmaktan, diğerleri ise uyuşturucu madde ticareti ile tarla açma, yaralama ve 6136 SKM suçlarından arandığı bildirildi.

Uygulamalarda yakalanan 9 şahıs, emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca, yapılan kontrollerde 6 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.