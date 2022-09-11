Adıyaman Eğitim-Bir-Sen için Mücahit Tekin ekibiyle birlikte 'bizde varız' dedi

Adıyaman Eğitim-Bir-Sen seçimleri için Genç-Memur-Sen eski Başkanı Mücahit Tekin adaylığını açıkladı.ADIYAMAN (İGFA)- Adıyaman Belediye konferans salonunda Eğitimciler ve Basın mensupları ile bir araya gelen başkan adayı Mücahit Tekin, “Mehmet Akif İnan 15 arkadaşıyla yıllardır ezilen, hor görülen, mağdur edilen kesimlerin hakkını savunmak için, bu alanda “biz de varız” diyerek adaylığını resmen açıkladı.

Okul Müdürleri ve Eğitim camiasının büyük ilgi gösterdiği aday tanıtım programında İstiklal marşı ve okunan kuran tilavetinin ardından kürsüye çıkan Başkan adayı Mücahit Tekin yaptığı konuşmada, “Sendikal mücadelemizde kurucu başkanımız Mehmet Akif İnan’ın kurucu paradigmasını kendimize referans olarak alıyoruz. Ortak aklın, istişarenin ortaya koyduğu kararlar bizim yol haritamızı şekillendirecektir. Kazanmak ya da kaybetmenin çizdiği çizgiden ziyade değerlerimizi esas alıyoruz" dedi.

‘’DEĞERLERİMİZİ KAYBETMEDEN MÜCADELE EDECEĞİZ’’

"Çünkü biliyoruz ki değerlerimizi kaybetmediğimiz sürece kaybettiğimiz hiçbir şey olamaz ama değerlerimizi kaybettiğimiz zaman hiçbir şey kazanmış olamayız" diyen Tekin, "Sendikal mücadelemizi “Hayırda Yarışmak” düsturu ile yapma gayretinde olacağız. Bütün üyelerini kucaklayan hizmette yarışı esas alan, hak edenin hakkını kendi bilgi beceri ve liyakati ile alacağı şeffaf bir anlayış oluşturma gayretinde olacağız Hak arama noktasında mücadeleci, kararlı, yapıcı ve yol gösterici bir anlayışla hareket edeceğiz" dedi.

Bir kurumun gelir ve imkanları o kurumun bütün üyelerine eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğine vurgu yapan Tekin, "Açılış, yemek daveti, hayırlı olsun ziyaretlerine sıkıştırılmış, atama ve yer değiştirme işine odaklanmış bir sendikal anlayış bizim anlayışımız olamaz. Öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı kaldırılsın çığlıklarına kulak tıkayan anlayışlar bizim anlayışımız olamaz. Türkiye de ekonomik tablolar değişti. Promosyonlarımız komik rakamlara dönüştü diyen memurumuzun sesini duymayan anlayış bizim anlayışımız olamaz. 3600 ek göstergeye tabi tutulmayan şef ve personellerin eleştirilerine destek çıkamayan anlayış bizim anlayışımız olamaz" diye konuştu.

‘’MEMUR-SEN, ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YERİ DEĞİLDİR’’

"Hakkımızda çokça şeyler söylenebilir, algılar oluşturulmaya, manipülasyonlar yapılmaya çalışılabilir. Biz hepsini sineye çekmeye hazırız" diyen Tekin, "Çünkü seçimler gelip geçicidir geriye neler ortaya koyduğunuz, neler söylediğiniz, nasıl bir yol izlediğiniz kalacaktır. Biz tertemiz bir geçmiş, tertemiz bir seçim süreci yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bizden yana kırılacak, darılacak bir tane bile arkadaşımızın, dostumuzun olmaması için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymak zorundayız, bize yakışan budur" dedi.

“Değişim Zamanı” vurgusu yapan Tekin, "Çünkü biliyoruz ki “Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz. “(Oliver Cromwell) bu yüzden her daim daha iyinin, daha güzelin gerçekleşmesi çabası ile şimdi sahaya inme vaktidir, kendimizi, yapmak istediklerimizi bir bir anlatma vaktidir, arı, duru, şeffaf bir biçimde çalışma, gayret etme vaktidir" diye konuştu.