Adıyaman depremlerle yerle bir! Kurtarma ekipleri yetişemiyor

Kahramanmaraş depremi ile birlikte en çok zarar gören Adıyaman’da kurtarma ekipleri yetişemiyor. Sağ kalan vatandaşların yardıma koştuğu Adıyaman’da binaların yüzde 50’sinin yıkıldığı belirtiliyor.

ADIYAMAN (İGFA) – Adıyaman İGF Temsilcisi Cihan Akbilek, bölgede yaşanan depremi gözyaşları içerisinde anlattı.

Meydana gelen iki büyük depremle birlikte Adıyaman’ın yarısının yerle bir olduğunu ifade eden Akbilek, “Arama kurtarma ekipleri yetişemiyor. Adıyaman bitmiş durumda. Çok sayıda ölen vatandaşlarımız, akrabalarımız var. Perişan durumdayız. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hangi enkaza yetişeceğimizi bilemiyoruz. Burada küçük kıyameti yaşıyoruz. Daha fazla arama kurtarma ekibi gerekiyor buraya. İnsanlar, soğukta üşüyor, açlık durumları söz konusu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yardımların biran önce şehrimize ulaşmasını istiyoruz” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, depremle birlikte 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Adıyaman Belediye binası da tamamen yıkılmıştı.