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Adıyaman'dan Kahramanmaraş'a uzanan terör operasyonu... Toprağa gömülü maddeler ele geçirildi

GÜNDEM 07.10.2022, 03:19
Adıyaman'dan Kahramanmaraş'a uzanan terör operasyonu... Toprağa gömülü maddeler ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhurieyt Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Kahramanmaraş kırsalında Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda;  örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen noktada toprağa gömülü vaziyette patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile bir kısmı yaşam malzemeleri olan eşyalar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmaların genişleyerek devam ettiği kaydedildi.

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