Adıyaman'daki çizgili sırtlan Şanlıurfa'da rehabilite edilecek

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan çizgili sırtlan, tedavi için Şanlıurfa'ya sevk edildi.ADIYAMAN (İGFA)- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman Şube Müdürlüğü'nce, bitkin ve güçten düşmüş vaziyette çizgili sırtlan bulundu.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye giden şube ekipleri, çizgili sırtlanı bulunduğu yerden alarak kafese koydu.

Şanlıurfa'da bulunan rehabilitasyon merkezine sevk edilen çizgili sırtlanın tedavisi sornasında yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.