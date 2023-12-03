Adıyaman'da zehir tacirlerine geçit yok!
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler il genelinde zehir tacirleriyle olan mücadelelerini aralıksız sürdürüyor. Bir ihbarı değerlendiren ekiplerin gözaltına aldığı iki şüpheliden biri tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerinin koordineli yaptığı çalışmalarda il genelinde uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçildi.
Yapılan operasyonda durdurulan araçta yapılan arama neticesinde 228 gr Metamfetamin maddesi, 2,73 gr Kubar Esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıslardan M.D., tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Şüphelilerden S.G., adlı şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
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