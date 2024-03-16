Adıyaman'da zehir tacirlerine geçit yok

Adıyaman'da üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüpheli şahıs üzerinde yaptığı arama sonucunda 135 gram bonzai, 6 Gram sentetik cannobiond uyuşturucu hammaddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 bin 810 TL değerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.