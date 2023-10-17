Adıyaman'da Yunus Ttimleri'nden suçlulara geri vites!

Adıyaman'da Yunus Timleri, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamalarda 30 bin 514 TL cezai işlem uyguladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nce huzur ve güven ortamının devamı amacıyla Yunus Timlerinden yapılan uygulamalarda 349 şahıs ve 47 araç kontrol edildi.

Milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak yapılan uygulamalarda; 30 bin 514 TL cezai işlem uygulandı.