Adıyaman'da Yunus ekiplerinin gözünden kaçmadı
Adıyaman’da plakasız motosikletten şüphelenen Yunus Timleri, motorsiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmaktan dolayı idari para cezası yazarken, motosiklet ise otoparka çekildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da yunus timleri devriye attıkları sırada plakasız olan motosiklet sürücüsünü durdurdu.
Motosikletin şase numarası silinmiş olduğunu gören Yunus timlerince durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Trafik, Hırsızlık Büro ve Olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Plakasız motosiklet inceleme sonrasında çekici yardımı ile otoparka çekildi.
Sürücüsü olan H.K.’ye ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanmaktan 3 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere merkeze götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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