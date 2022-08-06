Adıyaman'da yumruklar konuştu

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar konuşurken, 4 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN SANAL HABER (ADIYAMAN İGFA)

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışan 4 şüpheli polis merkezine götürüldü.