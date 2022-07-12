Adıyaman'da yorgun mermi yaraladı!

Adıyaman'da evinin bahçesinde oturan bir kişi yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı.

3 çocuk babası Aziz A. evin bahçesinde sandalyede oturduğu esnada karına isabet eden yorgun mermi sonucu yaralandı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aziz A. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına Akgün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri konu ile ilgili soruşturma başlattı.