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Adıyaman'da yolcu minibüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı
GÜNDEM 26.08.2022, 18:13
Adıyaman'da kent merkezinde yolcu minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması dolayısıyla 4 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi.
Kent merkezi yönünde ilerleyen Mehmet A. idaresindeki 02 ACH 092 plakalı otomobil ile Mustafa A. idaresindeki 02 M 0276 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı.
Kazada Tahire B. (78), Mesude O. (42), Aziz T. (69) ve Z. Y. (15) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar Acil Servis'te tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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