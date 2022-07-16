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Adıyaman'da yalnız kadından acı haber
GÜNDEM 16.07.2022, 18:45
Adıyaman'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.ADIYAMAN SANAL HABER (ADIYAMAN İGFA)
Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmandan günlerdir kötü koku gelmesi üzerine, vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Azize Dikbıyık'ı (50) hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dikbıyık'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, Dikbıyık'ın cesedi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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